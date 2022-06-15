Туринская Старушка
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Аллегри ждет активных действий от руководства «Ювентуса» на трансферном рынке

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Во вторник состоялась встреча между боссом «Ювентуса» Максом Аллегри и новым спортивным директором «ПСЖ» Луишом Кампушем, в СМИ сразу появились слухи о том, что Аллегри хочет перебраться в столицу Франции.

В конце концов, «ПСЖ» скоро прервет сотрудничество с Маурисио Почеттино, и место у руля команды будет вакантным.

В Calciomercato верят, что Аллегри останется в «Ювентусе», его контракт с клубом рассчитан до 2025 года, по нему он зарабатывает 7 млн евро за сезон.

Однако, Аллегри точно не удовлетворён работой руководства «Ювентуса». Сообщается, что тренер низко оценивает действия Федерико Керубини и компании на трансферном рынке.

Джорджо Кьеллини, Федерико Бернардески и Пауло Дибала покидают клуб на правах свободных агентов, а новичков все нет – это беспокоит итальянского специалиста.

Аллегри очень ждет трансфера Анхеля Ди Марии, но «Ювентусу» пока не удалось получить подпись аргентинца, а альтернативы (Берарди и Дзаньоло) не очень нравятся Аллегри.

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