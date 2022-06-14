«Ювентус» будет сотрудничать с Академией Буффона

«Ювентус» начал сотрудничать с академией Джанлуиджи Буффона, чтобы усилить выступления своей молодежной команды.

Буффон выступал за «Юве» с 2001 по 2018 год, после чего перешел в «ПСЖ».

Он вернулся в «Ювентус» и оставался в клубе с 2019 по 2021 год, потом присоединился к «Парме».

Буффон навсегда останется легендой «Ювентуса», а его отношения с клубом продолжаются по сей день.

Бывший голкипер сборной Италии создал академию имени себя, чтобы помогать развиваться будущим вратарям.

По данным Corriere dello Sport, ближайший год академия Буффона будет сотрудничать с «Ювентусом».

«Ювентус» и Академия Буффона начали сотрудничество, цель которого – создание эффективного курса подготовки голкиперов совместно с Национальной Академией «Ювенутса». Проект сотрудничества запланирован на год», - говорится в официальном заявлении клуба.