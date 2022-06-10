«Ювентуса» подпишет Ди Марию и отпустит через 13 месяцев

Контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает, Ди Мария покидает команду после семи сезонов и пяти побед в Лиге 1.

Анехлю Ди Марии 34, лучшие годы его карьеры позади, но футболист готов к последнему большому путешествию по Европе.

«Барселону» связывали с бывшим игроком «Мадрида», но, похоже, что «Ювентус» более настойчив.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ди Мария хочет контракт на год и просит зарплату в 9 млн евро. Итальянский гранд надеется уговорить аргентинца на двухлетний контракт, но отпустить его через 13 месяцев.

Короче говоря, «Юве» хочет воспользоваться налоговыми льготами, позволяющими итальянским клубам платить игрокам зарплаты с 50% скидкой на налоги.

Налоговая льгота, которая недавно была принята в качестве поправки, больше не может применяться к заработной плате ниже 1 миллиона евро.

В клубе надеются, что их итоговое предложение будет принято Ди Марией.

В прошедшем сезоне Анхель забил пять голов и сделал восемь результативных передач в Лиге 1 за «ПСЖ».