«Ювентуса» подпишет Ди Марию и отпустит через 13 месяцев

Анехлю Ди Марии 34, лучшие годы его карьеры позади, но футболист готов к последнему большому путешествию по Европе.
«Барселону» связывали с бывшим игроком «Мадрида», но, похоже, что «Ювентус» более настойчив.
La Gazzetta dello Sport сообщает, что Ди Мария хочет контракт на год и просит зарплату в 9 млн евро. Итальянский гранд надеется уговорить аргентинца на двухлетний контракт, но отпустить его через 13 месяцев.
Короче говоря, «Юве» хочет воспользоваться налоговыми льготами, позволяющими итальянским клубам платить игрокам зарплаты с 50% скидкой на налоги.
Налоговая льгота, которая недавно была принята в качестве поправки, больше не может применяться к заработной плате ниже 1 миллиона евро.
В клубе надеются, что их итоговое предложение будет принято Ди Марией.
В прошедшем сезоне Анхель забил пять голов и сделал восемь результативных передач в Лиге 1 за «ПСЖ».
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