«Некоторые игроки больше привязаны к агентам, чем к футболке»: пророческие слова Арривабене в декабре 2021 года

В последние месяцы Дибала и де Лигт заставляли нервничать клуб и болельщиков. С одной стороны - игрок, который ушел из «Ювентуса» после стольких отказов продлить контракт, с другой — талант, закатывающий истерику.

В связи с этим вернемся к словам генерального директора «Ювентуса» Маурицио Арривабене, которые в декабре 2021 года были пророческими:

«Я привык высказываться. Сейчас привязанность многих игроков к футболке меньше, чем привязанность к агентам. Дибала — десятый номер «Ювентуса», де Лигт — отличный защитник. Они должны делать свою работу.