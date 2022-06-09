«Некоторые игроки больше привязаны к агентам, чем к футболке»: пророческие слова Арривабене в декабре 2021 года

В последние месяцы Дибала и де Лигт заставляли нервничать клуб и болельщиков.
С одной стороны - игрок, который ушел из «Ювентуса» после стольких отказов продлить контракт, с другой — талант, закатывающий истерику.
В связи с этим вернемся к словам генерального директора «Ювентуса» Маурицио Арривабене, которые в декабре 2021 года были пророческими:
«Я привык высказываться. Сейчас привязанность многих игроков к футболке меньше, чем привязанность к агентам. Дибала — десятый номер «Ювентуса», де Лигт — отличный защитник. Они должны делать свою работу.
Легко говорить о привязанности к футболке, сложнее продемонстрировать ее на поле. У Дибалы было много проблем. Де Лигт у всех на виду, но отношения у нас мирные, и когда придет время, мы поговорим с ними так же, как и с другими».
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