Туринская Старушка
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Ди Мария заставляет «Ювентус» ждать

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«Ювентус» хочет заполучить Анхеля Ди Марию, после того, как его контракт с «ПСЖ» будет завершен.

Аргентинец остается одним из самых результативных футболистов в Европе, «Юве» хочет усилить с его помощью свой состав.

Ди Марией интересуются множество клубов, и «Ювентус» хочет, чтобы Анхель побыстрее принял решение, чтобы они могли двигаться дальше в случае его отказа.  

Football Italia сообщает, что аргентинец попросил клуб дать ему больше времени на принятие решения.

Ди Мария сообщил «Ювентусу», что их предложение ему нравится, и он серьезно рассматривает его, но для финального решения ему потребуется больше времени.

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