Поль Погба уже прошел первую часть медицинского осмотра

С каждым днем Поль Погба все ближе к возвращению в «Ювентус». Его контракт с «МЮ» заканчивается после неудовлетворительного сезона.

Победитель Чемпионата мира 2018 года готов к новым приключениям этим летом, и все дороги ведут в Турин.

По сообщениям Corriere dello Sport, Погба уже прошел первую часть медицинского осмотра во время отпуска в США. Это тестирование помогло клубу понять физическое состояние футболиста в свете последних травм.

К сожалению, 29-летний игрок пережил несколько травм на «Олд Траффорд» за последние пару лет, что не сыграло ему на руку.

Однако, похоже, что «Ювентус» готов сделать Погба их главным трансфером. В клубе надеются, что возвращение Поля повысит уровень качества в команде Макса Аллегри.

В период с 2012 по 2016 год Поль Погба провел четыре успешных сезона в «Ювентусе», он надеется оживить свою карьеру после возвращения.

В ближайшие пару дней должна состояться еще одна встреча между представителями «Ювентуса» и игрока.