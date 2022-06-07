Поль Погба рассказал «Ювентусу», как клуб может помочь ему проявить себя

Поль Погба говорит, что, если клуб и его болельщики любят его, он будет показать свой лучший уровень, как и большинство игроков.

Полузащитнику было сложно проявить себя в «МЮ», потому что его постоянно критиковали и клуб, и фанаты, и эксперты в английских СМИ.

Сейчас Погба собирается поменять команду, как свободный агент, ходят упорные слухи о его возвращении в «Ювентус».

«Если я на одной волне с командой, с болельщиками, с клубом, который знает и любит меня, то я, как и любой другой игрок, покажу свой лучший футбол. Нужно быть психологически свободным и получать удовольствие, тебе должно быть комфортно в той команде, и с теми людьми, с которыми ты играешь. Это самое важно», - цитирует Погба Tutto Sport.