Ла Лига обратилась в УЕФА с жалобой на «Ювентус» в связи с предполагаемыми финансовыми нарушениями

По ходу сезона «Ювентус» был частью расследования, начатого FIGC в отношении предполагаемого прироста капитала, зарегистрированного незаконным образом.

В расследовании участвовало множество других клубов Серии А и Серии В, но «Юве» и его руководству уделялось особое внимание.

К счастью для Старой Синьоры, суд оправдал клуб, и позже решение было оставлено в силе апелляционным судом.

А сейчас La Gazzetta dello Sport сообщила, что Ла Лига заявила УЕФА о предполагаемых финансовых нарушениях «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

Похоже, что испанская лига также добавит «Пари Сен-Жермен» в список обвиняемых. Фактически, президент лиги Хавьер Тебас начал атаку на чемпионов Франции после объявления о продлении контракта Килиана Мбаппе.

Руководство Ла Лиги убеждено, что эти действия направлены на защиту спорта и, самое главное, конкурентоспособности испанских клубов.

Похоже, что причиной обвинений в адрес «Манчестер Сити» является переход Эрлинга Холанда, а «Ювентус» стал мишенью из-за недавнего расследования о приросте капитала.