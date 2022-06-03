«Чего вы ждете? Не дайте ему уйти»: бывший тренер Ди Марии дает совет «Ювентусу»

Редакция Tutto Juve взяла интервью у Карлоса Луиса Искьи, тренировавшего Анхеля Ди Марию в «Росарио».

Ди Мария — приоритет бьянконери, которые настаивают на двухлетнем контракте. Сам футболист хочет подписать контракт на год после приключений в «ПСЖ».

«Чего ждет «Юве»? Они должны поторопиться и заполучить Ди Марию, ему нельзя позволить уйти. Я не сомневаюсь, что у него все будет хорошо, и я хотел бы видеть его в «Ювентусе», на мой взгляд, идеальная команда для него».

«Я не знаю, будет ли это его последний опыт в Европе, мы видели его в матче против Италии, он до сих пор может быть ключевым игроком. Но он сам решит, что лучше для его карьеры и для его семьи».