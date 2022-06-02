«В Италии я действительно счастлив»: Дибала определился с приоритетами

После победы сборной аргентины над Италией в Финалиссиме, Пауло Дибала ответил на вопросы ESPN о своем будущем.

«Я достаточно спокоен, мои агенты занимаются этим вопросом – я не переживаю. В Италии мне очень комфортно. Я бы хотел узнать и другие лиги, например, АПЛ или Ла Лигу…но в Италии я действительно счастлив!».

«Я играю в Серии А на протяжении 10 лет, болельщики всегда относились ко мне, как к итальянцу, мне очень комфортно здесь».

Все достаточно очевидно, приоритет для аргентинца – остаться в Сарии А после ухода из «Ювентуса».

Дибалой активно интересуются «Интер» и «Рома», но миланский клуб способен предложить ему более выгодные финансовые условия.