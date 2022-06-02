«В Италии я действительно счастлив»: Дибала определился с приоритетами

После победы сборной аргентины над Италией в Финалиссиме, Пауло Дибала ответил на вопросы ESPN о своем будущем.
«Я достаточно спокоен, мои агенты занимаются этим вопросом – я не переживаю. В Италии мне очень комфортно. Я бы хотел узнать и другие лиги, например, АПЛ или Ла Лигу…но в Италии я действительно счастлив!».
«Я играю в Серии А на протяжении 10 лет, болельщики всегда относились ко мне, как к итальянцу, мне очень комфортно здесь».
Все достаточно очевидно, приоритет для аргентинца – остаться в Сарии А после ухода из «Ювентуса».
Дибалой активно интересуются «Интер» и «Рома», но миланский клуб способен предложить ему более выгодные финансовые условия.
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