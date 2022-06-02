Хавьер Дзанетти говорил о возможном появлении Дибалы в «Интере»

Во время матча между Италией и Аргентиной Хавьер Дзанетти сделал заявления в микрофоны Rai Sport о возможном переходе Дибалы в «Интер».

«Возможно. Трансферный рынок открывается, у нас много времени: мы должны использовать все возможности. Важно также быть реалистами и учитывать текущую ситуацию, но мы говорим о таком великом игроке, как Дибала».

За последние пару недель было много разговоров о цифрах, деталях и различных препятствиях, которые задерживают подписание контракта с Дибалой. «Интер» предлагает контракт на 3 года с возможностью продления и 7 млн евро.