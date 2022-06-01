Марио Балотелли хочет играть за «Ювентус»

«Ювентус» в настоящее время ищет нового нападающего, который может стать дублером Душана Влаховича. Итак, видимо, появился интересный вариант.

Как сообщает Eurosport через TuttoJuve, единственный и неповторимый Марио Балотелли предлагает свои услуги для «Ювентуса».

Итальянец — одна из самых загадочных звезд футбола. Несмотря на то, что он обладает большим талантом в сочетании с сильным телосложением, он больше известен своим поведением на поле и за его пределами.

Несмотря на то, что он играл за некоторые из крупнейших клубов мира («Интер», «Манчестер Сити», «Милан» и «Ливерпуль»), его карьера часто заканчивается на печальной ноте.

Тем не менее, итальянец провел впечатляющий сезон в Турции за «Адана Демирспор», где ему удалось забить 18 голов в 31 матче Суперлиги.

Источник утверждает, что Балотелли хочет проявить себя в более мощном чемпионвте, чтобы убедить тренера «Адзурри» Роберто Манчини.