Сегодня представитель «Ювентуса» встречается с окружением Ди Марии: сделка близка к завершению

Сегодня Федерико Керубини из «Ювентуса» встретится с окружением Анхеля Ди Марии в Лондоне, чтобы прийти к соглашению.

Болельщики «Бьянконери» с нетерпением ждали этой встречи, многие были взволнованы перспективой увидеть аргентинского форварда в клубе. «Ювентус» стремится получить Ди Марию бесплатно, клуб хочет сделать это быстро, чтобы избежать возможных осложнений.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, обе стороны настроены оптимистично , но Ди Мария должен пойти на уступки либо в отношении продолжительности контракта, либо в отношении зарплаты. Он хочет контракт на один год, но «Ювентус» предлагает два.

Ди Мария может выбрать либо двухлетний контракт на 7,5 млн евро за сезон плюс бонус, либо годовой контракт на 5 млн евро плюс бонус. «Бьянконери» не планируют менять эти предложения, предоставив решать игроку.