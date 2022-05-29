Переход Пауло Дибалы в «Интер» оказался под вопросом

По сообщениям итальянских СМИ, «Интер» все ещё не принял решение о подписании Пауло Дибалы в качестве свободного агента, так как в клубе ожидают результатов переговоров о возвращении Ромелу Лукаку. Об этом сообщает издание Corriere dello Sport.

Источник