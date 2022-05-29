«Ювентус» начал последний раунд переговоров с Ди Марией

Спортивный директор «Ювентуса» Федерико Керубини, как сообщается, находится в столице Франции. Итальянец отправился в командировку с четкой целью: получить подпись Анхеля Ди Марии.

Аргентинский ветеран завершил семилетнее сотрудничество с «ПСЖ» и готов отправиться в последнее европейское приключение перед возвращением домой.

Как сообщает Tuttosport, официальный представитель «Ювентуса» начинает последний раунд переговоров с Ди Марией и надеется вернуться с соглашением в руках. Перед достижением полного соглашения о контракте на сумму от 7 до 8 миллионов евро плюс бонусы нужно уладить последнюю деталь.

Игрок хочет подписать однолетний контракт, «Бьянконери» настаивают на двухлетнем контракте, чтобы воспользоваться правилом, которое позволяет итальянским клубам экономить 50% на налогах при подписании новых спортсменов из-за рубежа.

Ожидается, что обе стороны в ближайшее время придут к соглашению.