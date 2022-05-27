Капелло говорит, что у Аллегри не было игроков, в которых нуждалась его система

Фабио Капелло утверждает, что Макс Аллегри не добился успеха в только что завершившемся сезоне, потому что «Ювентусу» явно не хватало игроков определенного типа.

«Бьянконери» вернули 54-летнего футболиста в качестве своего тренера, несмотря на то, что Андреа Пирло выиграл Суперкубок и Кубок Италии в предыдущем сезоне.

Болельщики надеялись, что Аллегри снова выиграет для них Серию А, но его команда завершила сезон без трофеев.

Бывший тренер сборной Англии Фабио Капелло утверждает, что сезон пошел не так по многим причинам, и одна из них заключается в том, что у Аллегри не было игроков, которые нужны для его системы.

«Многое не сработало. Аллегри не видел вокруг себя игроков, которых считал подходящими для того, чем хотел заниматься. Остается вопрос, была ли хорошо организована трансферная кампания прошлого лета. Думаю, его, как и ранее Спаллетти или Сарри, придется судить в следующем году», - цитирует Капелло Tuttomercatoweb.