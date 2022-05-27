Дибале советуют не переходить в «Рому»

Нападающий официально покинет «Ювентус», когда его контракт истечет 30 июня, но уже сейчас активно ведет общение с другими клубами.

Миланский «Интер» серьезно заинтересован в его подписании, переговоры активно ведутся уже некоторое время.

Тем не менее, тренер «Ромы» Жозе Моуринью также является поклонником бывшего игрока «Палермо» и хочет видеть его в своей команде.

Однако легенда «Интера» Джузеппе Бергоми считает, что форвард не подходит для системы Моуринью.

Он сказал Football Italia: «Роме» нужен бомбардир, такой как Тэмми Абрахам, в команде уже играют полузащитники, такие как Лоренцо Пеллегрини и Николо Дзаньоло, которых с Дибалой было бы трудно совместить»

«Я ничего не имею против Дибалы. Я думаю, что он топ-игрок. Он хорошо играет в связке с нападающим, но все зависит от тактической схемы игры».