Погба намекает на переход в «Ювентус»

Поль Погба дразнит возможным переходом в «Ювентус» после истечения срока его контракта с «Манчестер Юнайтед» в социальных сетях.

Француз опубликовал свою фотографию с новой прической, он покрасил волосы в белый цвет, похожий на цвета «Ювентуса».

Изображение Погба подписал: «Вы знаете, который час».

Парикмахер Погба — Астер Барберс — по-видимому, подлил масла в огонь слухов о «Ювентусе», прокомментировав пост: «Pogback».

Сообщается, что француз во второй раз в своей карьере согласился присоединиться к «Ювентусу» в качестве свободного агента.