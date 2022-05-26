Туринская Старушка
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Сегодня состоится встреча между Дибалой и «Интером»: аргентинец готов обсуждать финансовые условия

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В «Ювентусе» уже давно смирились с уходом Пауло Дибалы  после 7 сезонов в черно-белой футболке, но до сих пор трудно поверить, что аргентинец перейдет в «Интера».

Gazzetta dello Sport сообщает, что сегодня состоится очередная встреча между Дибалой и руководством «нерадзурри».

Дибала и его агент Антун будут ждать предложения от «Интера» и генерального директора Маротты. После проигранного Скудетто президент Чжан убежден, что Дибала вернет оптимизм болельщикам, а «Интеру» лидерство в Серии А.

Короче говоря, стол накрыт для окончательных переговоров, и в ходе сегодняшнего разговора речь должна зайти о цифрах, «Интер» еще не представил официального предложения, но должен дойти до 7 миллионов евро плюс бонусы.

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