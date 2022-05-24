«Аньелли, уходи!»: Curva Sud нападает на президента «Ювентуса» в социальных сетях

Только что закончился разочаровывающий сезон для «Ювентуса», первый сезон без трофеев за 10 лет, с тех пор, как Луиджи Дельнери тренировал «Старую синьору» и занял 7-е место.

Проблем много, и они очевидны, но нельзя винить одного президента Андреа Аньелли (который, заметьте, несет свою долю ответственности) за сезон, когда команда почти всегда играла плохо, а идеи тренера почти полностью отсутствовали.

Однако Curva Sud bianconera думает иначе и в своем посте в социальных сетях резко раскритиковала патрона, а также поделилась видео, в котором они требуют его покинуть президентский пост.

Мы должны быть объективны и признать, что если «Ювентус» «восстал» после мрачных лет, ближе к 2010 году, то во многом благодаря Андреа Аньелли, который вместе с руководством клуба смог построить команду, способную выиграть 19 трофеев и дважды попасть финал Лиги Чемпионов.