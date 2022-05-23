Фабрицио Романо подтверждает, что Керубини продолжит командировки в Лондон, нацелившись на игроков АПЛ

По информации Фабрицио Романо, Федерико Керубини недавно был в Лондоне, поскольку «Ювентус» готовит трансфер некоторых игроков из английской премьер-лиги.

«Бьянконери» только что завершили сезон без трофея, впервые за десятилетие, а это значит, что летом им придется внести изменения в состав.

Керубини — отвечает за подписание качественных игроков. Слухов о том, действительно ли он был в Лондоне для переговоров с некоторыми клубами все больше, и Фабрицио Романо подтвердил Caught Offside: «Федерико Керубини точно был в Лондоне, это не первая и не последняя его поездка до старта будущего сезона».