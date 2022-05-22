Сандро лучший, Кин худший. Оценки «Ювентуса» за матч с «Фиорентиной»

«Фиорентина» обыграла «Ювентус» в заключительном туре и в следующем сезоне сыграет в Лиге Конференций!

Первый гол хозяева поля забили в добавленное время к первому тайму, автором мяча стал Альфред Дункан. А в концовке матча был назначен пенальти: Торрейра резко замедлился у угла вратарской, обыграл Бонуччи за счет этого и напоролся на ногу соперника – Николас Гонсалес точно выполнил удар. Туринцы ещё ранее гарантировали себе место в Лиге Чемпионов.

Вот оценки команды Аллегри от портала: