Ди Мария собирается присоединиться к «Ювентусу»: две ключевые причины сделать это

После семи лет в Париже Анхель Ди Мария, наконец, собирается сменить направление. 34-летний игрок является одним из лучших вингеров своего поколения и по-прежнему способен играть ключевую роль на поле.

Тем не менее, «ПСЖ» ограничил игровое время аргентинца в этом сезоне: Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе сформировали экстраординарное трио.

Таким образом, бывшая звезда «Мадрида» покинет стадион «Парк де Пренс», как только его контракт с клубом истечет в конце сезона.

Как сообщает Calciomercato, Ди Мария согласился присоединиться к «Ювентусу» в качестве свободного агента. Итальянцы стремятся укрепить свою команду после разочаровывающего сезона.

По сообщениям La Stampa, согласиться на предложение «Ювентуса» Ди Марию убедили два два фактора.

Во-первых, присоединиться к «Бьянконери» означает начать новое приключение в новой лиге, идея, которая соблазняет бывшего игрока «Манчестер Юнайтед». Ранее он выступал в Португалии, Испании, Англии и Франции.

Но что более важно, «Ювентус» может гарантировать Ди Марии больше игрового времени, что впоследствии повысит его шансы на вызов в сборную Аргентины перед чемпионатом мира.