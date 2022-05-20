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«Ливерпуль» интересуется ключевым игроком «Ювентус»

Маттейс де Лигт Маттейс де Лигт
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У «Ливерпуля» одна из лучших команд в европейском футболе,  английский клуб все еще может выиграть четыре трофея в этом сезоне. Тем не менее «Ливерпуль» по-прежнему готов усиливать свой состав.

Calciomercato сообщает, что «красные» заинтересовались трансфером защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

У игрока сборной Нидерландов контракт на «Альянц Стэдиум» до 2024 года, но он является одним из самых ценных защитников в мире, и «Ювентус» знает, что клубы будут продолжать интересоваться им.

Пока «Ювентус» пытаются заключить с Де Лигтом новое соглашение, «Ливерпуль» пристально следит за ситуацией.

 

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