«Ливерпуль» интересуется ключевым игроком «Ювентус»

У «Ливерпуля» одна из лучших команд в европейском футболе, английский клуб все еще может выиграть четыре трофея в этом сезоне. Тем не менее «Ливерпуль» по-прежнему готов усиливать свой состав.

Calciomercato сообщает, что «красные» заинтересовались трансфером защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта.

У игрока сборной Нидерландов контракт на «Альянц Стэдиум» до 2024 года, но он является одним из самых ценных защитников в мире, и «Ювентус» знает, что клубы будут продолжать интересоваться им.

Пока «Ювентус» пытаются заключить с Де Лигтом новое соглашение, «Ливерпуль» пристально следит за ситуацией.