«Я хотел поиграть с ним», — Суле сожалеет об уходе Дибалы и рассказывает,кто произвел на него впечатление на тренировках

На пресс-конференции после матча молодежной команды «Ювентуса» с «Падуей» Матиас Суле говорил о Пауло Дибале и своем профессиональном росте.

«У меня хорошие отношения с Пауло. Мне немного грустно, что он уезжает, я хотел поиграть с ним. Недавно я ел у него дома асадо».

«На тренировке Дибала впечатлил меня, как и Куадрадо, своим мастерством и техникой».

«Я стал сильнее в психологическом и физическом плане. Я атакующий полузащитник, эта роль мне нравится. Я также могу играть и справа, и слева».

Суле — один из лучших молодых талантов «Ювентуса», и есть надежда, что Аллегри сможет выделить для него время в последнем матче с «Фиорентиной», а также рассчитывать на него в будущем сезоне.