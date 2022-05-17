«Ювентус» достиг соглашения с Ди Марией

По информации источников, «Ювентус» близок к соглашению с Анхелем ди Марией из «ПСЖ». Футболист может переехать в Турин на правах свободного агента.

«ПСЖ» не предпринял никаких шагов, чтобы продлить контракт Ди Марии, а это означает, что «Юве» и другие клубы могут легко заполучить аргентинца.

Несмотря на интерес со стороны других клубов, "Бьянконери", похоже, лидируют в гонке, и Calciomercato утверждает, что «Юве» уже заключил с ним соглашение.

Утверждается, что спортивный директор Федерико Керубини согласовал контракт с вингером, и единственное, что отсутствует, — это подтверждение от президента «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Как только руководство Бьянконери подпишет документ, сделка будет завершена.