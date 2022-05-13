в ближайшее время ожидается встреча «Ювентуса» с окружением Ди Марии

В последние несколько часов имя Анхеля Ди Марии вернулось на вершину списка предпочтений руководства «Ювентуса».

Как сообщает Ромео Агрести и другие источники в Твиттере, на самом деле «Ювентус» готовится к встрече с окружением аргентинца, который покинет «ПСЖ» по окончании сезона и станет свободным агентом.

Аргентинец 1988 года рождения (в феврале ему исполнилось 34 года) очень нравится руководству и Массимилиано Аллегри с технической точки зрения, и поэтому возможность его бесплатного приезда в Турин — больше, чем предложение.

Однако остаются сомнения относительно физического состояния игрока из-за возраста и перенесённых в последние сезоны травм: в этом году на его счету 3 гола и 8 передач в 29 матчах, всего 1750 игрового времени.