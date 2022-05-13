«Ювентус» представил домашнюю форму сезона 2022/23

Cостоялась официальная презентация новой домашней формы Ювентуса сезона 2022/23!

Через свой официальный сайт и профиль в Твиттере бьянконери поделились презентационным видео новой формы на следующий сезон.

Форма, созданная в сотрудничестве с Adidas, впервые появится завтра, по случаю матча женской команды «Ювентуса» против «Милана», а через два дня (понедельник, 16) ее впервые можно будет увидеть на стадионе «Альянц» во время матча мужской команды против «Лацио».

Униформа выполнена в культовых черно-белых цветах, но с особым узором, напоминающим треугольную форму и архитектурную структуру самого стадиона «Альянц».