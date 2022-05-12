В «Интере» уверенны в трансфере Дибалы

Прошлой ночью Пауло Дибала в последний раз представлял «Ювентус» в итальянском Дерби.

Как сообщает Tuttosport, генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта в среду провел встречу с агентом игрока Хорхе Антуном.

Представитель Дибалы также был замечен в Риме за просмотром теннисного матча между Рафаэлем Надалем и Джоном Иснером.

Источник добавляет, что «нерадзурри» уверены в своей способности заключить сделку с аргентинцем и считают себя лидерами гонки. Сообщается, что контракт будет рассчитан на четыре года, и нападающий будет зарабатывать 6 миллионов евро за сезон.

После семи лет службы Дибала расстается с «Ювентусом», который решил прекратить все переговоры, связанные с продлением его контракта.