«Ювентус» мечтает о Погба, но без безумия! «Потолок зарплаты» для француза зафиксирован, «ПСЖ» наблюдает

По мнению эксперта по трансферам Альфредо Педулла, «Ювентус» не может поднять зарплату Полю Погба выше 7-8 миллионов, в то время как «ПСЖ» готовит двузначное предложение, чтобы приблизиться к требованиям француза (который зарабатывает 15 миллионов в год в Манчестере).

В Турине с 2012 по 2016 год Погба вписал несколько замечательных страниц в историю «Ювентуса», но Старая синьора не хочет сходить с ума.

Погба скоро 30 лет, и в любом случае было бы разумнее сделать бросок, подобный мюнхенской «Баварии», которая всего за 25 миллионов привезла в Германию Гравенберха, таланта 2002 года рождения.