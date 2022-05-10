Фелипе Мело: «Дибала настоящий чемпион, я не понимаю «Ювентус»

Экс-игрок "Ювентуса" и "Интера" Фелипе Мело в интервью для телеканала DAZN высказался о возможном переходе Пауло Дибалы:"С детства я болел за "Интер", потому что вырос на "Интере" Роналдо, Верон были моими кумирами. Я бросил всё в Турции, чтобы перейти в "Интер", потому что это была моя детская мечта. Дибала? Будем надеяться, что он перейдет в "Интер", он настоящий чемпион. Я не понимаю решения "Ювентуса". Наверное, должно было произойти что-то действительно важное, чтобы отпустить его таким образом".

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