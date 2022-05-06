Миретти может начать с 1 минуты матч с «Дженоа»: его будущее будет зависеть от концовки сезона

По сообщению Gazzetta dello Sport, Фабио Миретти готовится к своему второму матчу в «основе» подряд после игры на стадионе «Альянц» против «Венеции» в последнем туре чемпионата.

Сегодня вечером в 21:00 «Ювентус» будет гостем «Дженоа», и Массимилиано Аллегри, похоже, готов подтвердить игрока в стартовом составе, учитывая, что его выступление в последнем матче убедило всех!

Миретти наслаждается моментом. У «Ювентуса» изначально был «план в стиле Фаджоли» с арендой в Серии B, возможно, на следующий год, но если он докажет, что готов, то сможет остаться в первой команде.

Аллегри в этом сезоне предоставил минуты пяти молодым игрокам: Фабио, Аке, Суле, Де Винтеур и ДаГрака: только трое вышли в «основе», только один выйдет повторно – Миретти. Более того: за последние 10 лет ни один восемнадцатилетний игрок ни разу не сыграл два матча за «Юве» подряд.