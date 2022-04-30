Аллегри с последними новостями о состоянии травмированных игроков

В это воскресенье «Ювентус» примет «Венецию» на стадионе «Альянц». «Бьянконери» будут стремиться укрепить свои позиции в четверке лучших.

Гости же находятся в сложной ситуации. После поражения в последних восьми матчах руководство приняло решение об увольнении тренера клуба Пауло Дзанетти. В настоящее время «Венеция» замыкает турнирную таблицу Серии А.

Тем не менее, Макс Аллегри считает, что его игроки совершили бы серьезную ошибку, если бы восприняли игру легкомысленно.

«В первую очередь мы должны победить дома. Впереди еще четыре игры, у нас есть шанс набрать три очка против команды, которая сменила тренера и проигрывает уже восемь матчей», — сказал Аллегри на предматчевой пресс-конференции в субботу, перевод Football Italia.

«Завтра мы должны постараться не пропустить. Завтра нам нужно с большим уважением относиться к нашим соперникам, мы думаем, что уже достигли своей цели, но это не так».

Тренер проинформировал о состоянии некоторых травмированных игроков, в том числе Артура, Хуана Куадрадо и Мануэля Локателли.

«Артур сыграет завтра. Данило отдыхал несколько дней, но сегодня тренировался с командой. Ему нужно было отдохнуть, но завтра он должен сыграть».

«Куадрадо должен вернуться к матчу с «Дженоа», что касается Де Шильо, посмотрим. Маккенни и Локателли работают хорошо, мы надеемся, что они будут доступны к концу сезона, но это сложно».