Аньелли признал, что непросто было принять решение по Дибале

Андреа Аньелли нарушил молчание по поводу решения «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

После нескольких месяцев переговоров «Бьянконери» решили не оставлять в клубе аргентинца, после завершения текущего сезона Дибала уйдет.

Это было неожиданное решение, но, кажется, клуб давно к нему готовился.

«Юве» добавил в свой состав таких игроков, как Душан Влахович и Федерико Кьеза, а это значит, что уход Дибалы не будет ощущаться слишком сильно.

Аньелли признает, что клуб движется в другом направлении, и не было смысла предлагать бывшему игроку «Палермо» контракт, который не отражал бы его статус.

«Дибала отличный игрок, но некоторые решения нужно принимать исходя из момента, в котором мы находимся. В декабре я бы сказал, что в январе получить Влаховича невозможно, ресурсы ограничены и нужно выбирать, куда инвестировать», - сказал Аньелли Il Foglio a San Siro.

«Мы хотим омолаживать команду, поэтому мы инвестировали в Душана, Де Лигта, Кьезу, Локателли. Делать предложение Пауло, не соответствующее его уровню, было бы неправильно».