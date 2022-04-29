Туринская Старушка
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Аньелли признал, что непросто было принять решение по Дибале

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Андреа Аньелли нарушил молчание по поводу решения «Ювентуса» не продлевать контракт с Пауло Дибалой.

После нескольких месяцев переговоров «Бьянконери» решили не оставлять в клубе аргентинца,  после завершения текущего сезона Дибала уйдет.

 

Это было неожиданное решение, но, кажется, клуб давно к нему готовился.

 

«Юве» добавил в свой состав таких игроков, как Душан Влахович и Федерико Кьеза, а это значит, что уход Дибалы не будет ощущаться слишком сильно.

 

Аньелли признает, что клуб движется в другом направлении, и не было смысла предлагать бывшему игроку «Палермо» контракт, который не отражал бы его статус.

 

«Дибала отличный игрок, но некоторые решения нужно принимать исходя из момента, в котором мы находимся. В декабре я бы сказал, что в январе получить Влаховича невозможно, ресурсы ограничены и нужно выбирать, куда инвестировать», - сказал Аньелли Il Foglio a San Siro.

 

«Мы хотим омолаживать команду, поэтому мы инвестировали в Душана, Де Лигта, Кьезу, Локателли. Делать предложение Пауло, не соответствующее его уровню, было бы неправильно».

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