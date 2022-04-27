Последние новости о травмированных игроках «Юве»: кто сыграет в финале Кубка Италии?

С пятью матчами, отделяющими «Ювентус» от финала сезона, Максу Аллегри придется бороться до самого конца из-за повторяющихся проблем с травмами.

В этом сезоне у «бьянконери» еще четыре матча в Серии А, и они приближаются к тому, чтобы обеспечить себе место в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Но самый важный матч, оставшийся для «Старой синьоры», — это финал Кубка Италии 11 мая против главного соперника «Интера». Клуб не хотел бы заканчивать год без трофея впервые с сезона 2010/11.

Corriere dello Sport предоставил обновленную информацию о состоянии игроков «Юве», которые в настоящее время имеют проблемы с травмами.

Источник считает, что возвращение Артура Мело усилит полузащиту Аллегри в ближайшие дни. Бразилец снова будет доступен, возможно, уже в следующее воскресенье, когда «Ювентус» примет «Венецию» на стадионе «Альянц». Если нет, то он вернется на следующей неделе во время поездки в Геную.

Что касается Данило и Маттейса де Лигта, то оба игрока были не в лучшей форме во время матча с «Сассуоло» в понедельник, а последний остался на скамейке запасных. Тренер может решить дать им отдых в эти выходные, чтобы помочь им восстановить свою лучшую физическую форму.

Хуан Куадрадо не участвовал в последнем матче из-за боли в паху. Источник ожидает, что колумбиец вернется перед финалом Кубка.

Наконец, Уэстон Маккенни и Мануэль Локателли попытаются вернуться до конца сезона, но их возвращение пока не точно.