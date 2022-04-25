«Юве» готов предложить Ди Марии контракт: некоторые детали известны

Уже не новость, что Анхель Ди Мария является одним из вариантов усиления атаки, учитывая, что руководство «Ювентуса» начинает присматриваться к замене Пауло Дибалы, который бесплатно покинет Турин в конце сезона.

Как сообщает Goal France, «Ювентус» предложил бы годовой контракт окружению игрока с возможностью продления еще на один сезон. Однако зарплату придется пересмотреть.

Ди Мария покинет «ПСЖ» на правах свободного агента через несколько месяцев и будет открыт для перехода в «Ювентус» и нового карьерного приключения: в этом году аргентинец забил 3 гола и сделал 7 передач в 27 играх.