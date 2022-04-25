Аллегри входит в топ-3 лучших тренеров в мире: статистика доказывает

Любители футбола часто изображали Макса Аллегри в негативном свете, отчасти потому, что его команда не играет в позитивный футбол.

Аллегри — прагматичный менеджер, и иногда вам может не нравиться игра его команды.

Однако его методика работает, и он выиграл пять чемпионских титулов подряд во время своего первого пребывания в качестве тренера «Ювентуса».

Возвращение Аллегри получилось разочаровывающим, однако Besoccer составил список лучших тренеров европейского футбола, сумевших провести не менее 50 матчей, и Аллегри занял третье место по проценту побед.

Босс «Ювентуса» выиграл 68,77% матчей в качестве тренера. Больше него выиграли только Карло Анчелотти (74,25%) и Пеп Гвардиола (72,67%).

Он также проиграл всего (14,51%) своих матчей за это время, что делает его одним из лучших тренеров в мире.