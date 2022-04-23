Ди Мария может заменить Дибалу в «Ювентусе»

Анхель ди Мария может носить футболку «Ювентуса» в следующем сезоне, поскольку клуб начинает переговоры с окружением футболиста о трансфере.

Летом аргентинец станет свободным агентом, и, похоже, он собирается покинуть «ПСЖ», поскольку контракт футболиста не будет продлен.

«Ювентус» хочет усилить свою команду, когда снова откроется трансферное окно, и им может понадобиться высококлассный игрок, который заменит уходящего Пауло Дибалу.

Ди Мария заработал репутацию в европейском футболе, и он может оказать влияние на «Ювентус», если присоединится к ним.

Sky Sports Italia утверждает, что окружение футболиста и «Ювентус» ведут переговоры о сделке. По информации, бывший игрок «Манчестер Юнайтед» хочет завершить карьеру в аргентинском клубе, поэтому он может подписать однолетний или двухлетний контракт с «бьянконери».