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«Ювентус» нацелился на Каземиро

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«Ювентус» уделяет большое внимание международному рынку, который также может предложить интересные возможности. Одна из них может прийти из Испании.«Ювентус» наслаждается проходом стадии 1/2 Кубка Италии и выходом в финал против «Интера». Важный шаг для подопечных Аллегри, которые надеются завершить этот переходный сезон успехом, который ещё раз подчеркнул трудности «бьянконери» в полузащите. Полузащита может стать более важным звеном, по крайней мере, с ещё одним опытным игроком, который знает, как сбалансировать команду между линиями.

В «Реал Мадриде» есть сомнения в будущем Каземиро, который еще 3-4 недели назад был ключевым игроком для Карло Анчелотти. Однако в свете последних нескольких недель, итальянский менеджер, похоже понял, что даже продажа бразильца могла бы быть блестящим ходом с определенной точки зрения.

В частности, «Реал Мадрид» может избавиться от сбавившего игрока до того, как его рыночная стоимость значительно упадет. Согласно «ElNacional.cat», которые также отмечают, как иберийская команда недавно побеждала в сложных ситуациях, таких как матчи с «ПСЖ» или «Севильей», даже без него. «Реал», похоже понял, что Каземиро также находится в упадке с физической точки зрения. Клуб получил запросы по игроку от нескольких грандов. Ситуация, которая, кажется, открыла глаза Флорентино Пересу, поскольку такие клубы, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», хотели бы его видеть, а Зидан был бы счастлив воссоединиться с ним, в случае если возглавит «Париж».Команда Массимилиано Аллегри вступает в гонку и нуждается в таком игроке. Поэтому, похоже «Реалу» пришло время продать его, прежде чем его стоимость упадет еще больше и больше, поскольку клуб планирует выручить за него 40-50 миллионов евро.

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