Капелло просит Дибалу остаться и доказать, что он нужен «Ювентусу»

Фабио Капелло считает, что Пауло Дибала должен был подписать новый контракт с «Ювентусом», даже с уменьшенной зарплатой, просто чтобы доказать, что у него есть все необходимое, чтобы продолжать улучшать клуб.

Аргентинец может покинуть «Альянц Стэдиум» в качестве свободного агента в конце сезона после того, как ему не удалось договориться с «бьянконери» о новом соглашении.

Дибала играет в «Ювентусе» с 2015 года и помог клубу доминировать во время первого этапа Макса Аллегри.

Тем не менее, карьера Дибалы была омрачена травмами в последние несколько сезонов, и «Юве» подписал Душана Влаховича, чтобы заменить его в качестве основного игрока.

Фабио Капелло считает, что Пауло Дибала должен остаться и доказать, что стоит.

75-летний Капелло сказал через Tuttojuve: «Он хочет мести. Но если бы я был игроком, я бы остался в «Ювентусе» даже за гораздо меньшую сумму, просто чтобы получить удовлетворение».