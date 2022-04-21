«Ювентус» заменить Аллегри на другого своего бывшего тренера

В каждом из последних трех сезонов у «Ювентуса» менялись тренеры, и Макс Аллегри также изо всех сил пытается сохранить свою работу.

54-летний футболист был тренером «бьянконери» с 2014 по 2019 год и пять раз подряд выигрывал чемпионские титулы. Этот успех означает, что он остается одним из лучших тренеров «Ювентуса».

Возвращение Аллегри было не таким хорошим, как ожидалось, и недавняя ничья «Ювентуса» с «Болоньей» заставила некоторых болельщиков клуба призвать к его увольнению.

«Бьянконери» закончат этот сезон без трофеев, если не смогут победить миланский «Интер» в финале Кубка Италии.

Calciomercato утверждает, что у «Юве» уже есть замена Аллегри. Якобы "бьянконери" вернут в клуб Антонио Конте, если разорвут отношения с действующим тренером.