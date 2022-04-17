Два клуба интересуются Уэстоном Маккенни

Уэстон Маккенни стал одним из ключевых игроков «Ювентуса» под руководством Макса Аллегри.

Американский полузащитник испытывал трудности под руководством тренера в начале этого сезона, но в конце концов он адаптировался, и Аллегри стал чаще полагаться на него.

Маккенни надеется еще сыграть свою роль в клубе до окончания сезона. Но, возможно, что его последний сезон в «Ювентусе»?

Todofichajes сообщает, что бывший полузащитник «Шальке-04» находится в зоне интересов как минимум двух клубов. Несколько команд на континенте попытаются заполучить его, но «Тоттенхэм» и «Рома» сейчас являются его самыми серьезными претендентами.

Сообщается, что Фабио Паратичи хочет добавить Маккенни в команду Антонио Конте, а Жозе Моуринью хочет работать с ним в Риме.