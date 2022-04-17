Горькая Пасха для «Ювентуса»: сюрпризом для команды Аллегри стали сожаления и упущенные возможности

Перед матчем с «Интером» «Ювентус» вернулся к борьбе за скудетто. Однако незаслуженное поражение от «нерадзурри», возможно, «обломало крылья» энтузиазму «бьянконери».

Вчерашний матч с «Болоньей» получился неудачным, запутанным и вялым.

Начиная с защиты и заканчивая атакой, игроки, вышедшие на поле, не были похожи на игроков «Ювентуса». Может, после пропущенного гола и была реакция, но «Юве» не может себе позволить так выходить на матч.

В декабре Аллегри сказал: «На Пасху всегда сюрпризы».

Сюрприз, на самом деле, был: много сожалений и много упущенных возможностей. Четвертое место теперь под вопросом. Если Рома выиграет завтра, то будет отставать от «Юве» всего на 3 очка.