Аллегри против Пирло: сравниваем работу тренеров в «Ювентусе»

За свой единственный сезон в качестве тренера «Ювентуса» Андреа Пирло выиграл Суперкубок, Кубок Италии и финишировал в четверке лучших.

Тем не менее, клуб чувствовал, что его команда движется в неправильном направлении, и летом заменил Пирло на Макса Аллегри.

Аллегри выиграл с «Юве» пять чемпионских титулов подряд в свой первый период, и была твердая уверенность, что он вернет команду в дни ее славы.

Тем не менее, текущий сезоне нельзя назвать удачным для «Ювентуса», результаты команды хуже, чем в прошлом сезоне под руководством Пирло.

«Если у команды и дальше все будет хорошо, они в лучшем случае выиграют столько же очков, сколько в прошлом сезоне и останутся без трофеев, таким образом неопытный предшественник обойдет Аллегри. Самый успешный и высокооплачиваемый тренер Серии А продолжает жонглировать камнями преткновения и посредственностью, в итоге удовлетворившись ничьей с командой, которая не набирала очков в Турине 11», - пишет La Repubblica.