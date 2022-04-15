Официально: Маттиа Перин продлил контракт с «Ювентусом»

Он продолжает своё приключение в чёрно-белой футболке. Маттиа Перин продлил контракт с "Ювентусом" до 30 июня 2025 года.Отличные новости как для Маттиа, так и для нас всех. Перин присоединился к "Ювентусу" в 2018 году и после непродолжительного пребывания в аренде в "Дженоа" с января 2020 по лето 2021 года, он вновь вернулся в туринский клуб, вместе со своим вратарским талантом, опытом, харизмой и подходом "нет ничего невозможного", который полностью воплощает дух "Ювентуса". Он всегда готов к любым вызовам, где бы ни находился, в любой ситуации и против любого соперника. Это - дополнительная ценность в его вкладе в дело команды.Обыграть его - непростая задача, и не случайно, что на его счету числится сразу восемь "сухих" матчей из 17 игр во всех соревнованиях, в которых он принимал участие.Благодаря своим характеристикам и навыкам, Маттиа продлевает свой контракт с клубом!

Источник