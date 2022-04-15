Четыре клуба поборются за подпись Дибалы

В конце сезона болельщики «Ювентуса» попрощаются с Пауло Дибалой после семи лет в Турине. Руководство прямо заявило аргентинцу и его представителям, что он больше не является частью проекта клуба.

Поэтому Дибала теперь хочет начать новое приключение в другом месте.

Как сообщает The Sun, за подпись 28-летнего футболиста развернется битва между четырьмя разными клубами.

Английская газета утверждает, что на Дибалу претендуют два клуба из Премьер-лиги: «Арсенал» и «Тоттенхэм».

В «Шпорах» аргентинец воссоединится со своими бывшими товарищами по «Ювентусу» Деяном Кулушевски и Родриго Бентанкуром, а также со своим соотечественником Кристианом Ромеро.

С другой стороны, босс «канониров» Микель Артета, несомненно, приветствовал бы Дибалу с распростертыми объятиями, поскольку он хорошо вписался бы в его прогрессивный стиль футбола.

Что касается оставшихся двух претендентов, издание упоминает соперников Старой Синьоры по Серии А: «Милан» и «Интер».

Генеральный директор «нерадзурри» Джузеппе Маротта был тем, кто привел Дибалу в «Ювентус» еще в 2015 году.

«Россонери» также наверняка попытаются добавить нападающего калибра Дибалы в команду Стефано Пиоли.