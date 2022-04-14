Габриэле Гравина требует изменений в итальянском футболе через санкции правительства

Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина в очередной раз раскритиковал существующую систему итальянского футбола и не нашёл ничего лучше, кроме как извиниться за происходящее.

Во время вручения премии Беарзота, руководитель отметил: «Футбол должен меняться, и добиться этого можно благодаря ответственности, применяемой со стороны правительства, в том числе и в отношении руководителей клубов.

Сегодня в нашей системе произошёл очередной раскол. Не буду вдаваться в подробности, еще раз прошу прощения, что по этому деликотному и важному вопросу до сих пор не удалось найти общее, здравое решение. Сейчас нужно говорить о финансовой устойчивости, со строгим контролем и пересмотром некоторых параметров и показателей, и это нельзя откладывать».

Напомним, что Гравина продолжает обвинять клубы Серии А во всех смертных грехах: в несовершенстве финансовой системы, в косвенной ответственности (по мнению руководителя, клубы игнорируют интересы итальянских футболистов в пользу легионеров) за провал сборной Италии во время квалификации на Чемпионат мира.