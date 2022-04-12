Камбьязо – новая цель «Ювентуса»: «Дженоа» устанавливает цену за защитника

«Ювентус» полностью сосредоточен на финале сезона, Скудетто еще предстоит разыграть, Кубок Италии ждет, но руководство уже во всю работает над летним трансферным окном.

Как сообщает Gazzetta.it, на самом деле одной из целей клуба является подписание Андреа Камбьязо, молодого таланта из «Дженоа».

В 27 матчах, сыгранных в этом сезоне, молодой левый защитник отметился 1 голом и 4 результативными передачами, «Дженоа» знает об интересе к нему со стороны итальянских крупных игроков и оценивает своего футболиста в 15 млн евро.

На самом деле, есть конкретный интерес к игроку со стороны «Интера», «Милана», «Наполи» и «Аталанты»: словом, всех грандов итальянского футбола!