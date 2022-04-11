«Такого никогда не случалось в истории «Ювентуса»: журналист подчеркивает негативное обстоятельство команды Аллегри

«Ювентус» хорошо заканчивает чемпионат. В начале это была сильнейшая команда, команда с лучшим составом как в качественном, так и в количественном отношении, но они закончат этот чемпионат, не выиграв ни одного матча ни с «Миланом», ни с «Интером», ни с «Наполи», ни с «Аталантой». Я считаю, что такого никогда не было в истории "Ювентуса", и я думаю, что нам нужно будет немного подумать об этом", - сказал Джанфранко Теотино на 90-й минуте.

Журналист не совсем не прав, и эти данные неизбежно осуждают Аллегри, который, выиграв хотя бы одно из этих прямых столкновений, продолжал бы борьбу за чемпионство, а сейчас он в 6 очках от вершины, но это отставание кажется слишком серьезным.