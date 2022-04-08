Аллегри объясняет, почему он не полностью доверяет молодым игрокам

Макс Аллегри известен тем, что не дает молодым игрокам шанса на попадание в первую команду. Критики обычно указывают на его недоверие к молодежи при каждой возможности.

У «Ювентуса» одни из лучших молодых игроков в Италии, некоторые из них отданы в аренду в этом сезоне и прекрасно проявляют себя.

В идеале «бьянконери» должны извлечь выгоду из своих талантов и опыта, когда вернутся, но не похоже, что этого произойдет, и их снова могут отправить в аренду.

Объясняя свое решение, тренер настаивает, что опыт приходит с возрастом. Он сказал Football Italia:

«В последние годы я заметил, что в Италии существует тенденция считать детей чемпионами после двух или трех игр, но это преждевременно».

«20-летний игрок никогда не сможет показать зрелость 28-летнего».